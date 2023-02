Deux films d’animation coproduits par la RTBF en compétition au Festival Anima

Ce film destiné aux enfants est sorti en octobre 2022 et sera, entre autres, projeté dans le cadre du Festival à Flagey le dimanche 19 février à 17h (studio 5) ainsi que le mercredi 22 février à 14h (studio 4) et à 14h30 (studio 5). Dans cette comédie musicale, vous pourrez notamment retrouver la chanteuse Alice on the Roof ainsi que le rockeur Arno, récemment décédé.

De quoi ça parle ?

" En haut des plus hautes montagnes de la Terre, vit une plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil… la fleur de l’Himalaya. Yuku, une jeune souris, quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle et l’offrir à sa grand-mère. Une comédie musicale pleine de joies et d’aventures ! "