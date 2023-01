Deux festivals allemands retirent Pantera de leur affiche

Le groupe est également à l'affiche chez nous en Belgique au Graspop cet été. Classic 21 a d'ailleurs eu la confirmation que les organisateurs maintenaient bien le concert prévu le samedi 17 juin, une date d'ores et déjà complète.

Phil Anselmo s'est excusé à plusieurs reprises suite à ses propos de 2016. Au départ, il avait déclaré que ce n'était qu'une blague et avait ensuite posté un communiqué plus détaillé :

"Chaque citoyen de ce monde entier a le droit inaliénable de vivre dans la dignité et le respect, sans haine ni oppression. Et je le pense, de tout mon cœur, malgré que je me sens coupable et défait."

"Il est de notoriété publique que nous pouvons choisir d'apprendre de nos erreurs ou de continuer sur la voie de l'insensibilité et de la destruction. Je suis totalement responsable des erreurs que j'ai commises, et je ne peux que vous donner ma parole de ne plus les commettre maintenant, par des actions, et non par de simples mots."

"Mes camarades de groupe subissent maintenant les conséquences de mon comportement, et je leur présente maintenant des excuses publiques. Jamais de toute ma vie je ne les entraînerais dans ma chute, et je leur ai suggéré en privé d'aller de l'avant sans moi."

Anselmo avait également déclaré être "dégoûté" par ses propres actions, ajoutant : "je comprendrai que l'on m'évite jusqu'à ce que je touche le fond".

Il s'était encore excusé dans une vidéo par la suite, malgré d'autres critiques de ses pairs comme Rob Flynn de Machine Head ou encore Scott Ian d'Anthrax.

Comme le rapporte le magazine Stern, les membres du conseil municipal du Parti Vert local en Allemagne ont demandé aux promoteurs du festival, Argo Konzerte GmbH, de retirer le groupe de leur affiche. Le Rock Am Ring s'est en effet déroulé là où les partisans d'Hitler, sous l'Allemagne nazie, ont tenu des rassemblements de masse entre 1933 et 1938.

Réka Lörincz, porte-parole des Verts, a réagi à cette décision en déclarant qu'il était "inimaginable" que Pantera soit autorisé à se produire sur le site même où les rassemblements de Nuremberg ont eu lieu.

"Nous sommes optimistes et pensons que Pantera est un cas isolé, mais qu'il sera considéré comme un précédent à moyen et long terme", a déclaré Lörincz (via Music Radar). "Nous espérons que les partis démocratiques feront preuve d'une position unifiée et claire ici aussi, pour empêcher, dès le départ, les apparitions antisémites, racistes et d'extrême droite de toutes sortes sur le site."