Deux F-35 seulement livrés cette année à la Belgique, deux autres au 1er trimestre 2024

La Belgique ne prendra livraison cette année que de deux - et non quatre, comme initialement prévu - de ses nouveaux avions de combat F-35, commandés en 2018 aux États-Unis, mais deux autres appareils suivront au 1er trimestre 2024, a-t-on appris lundi de sources concordantes.

Le calendrier annoncé lors de la commande de 34 de ces chasseurs furtifs de cinquième génération par le précédent gouvernement prévoyait une livraison de tous les appareils étalée entre 2023 et 2030 à raison de quatre appareils par an, sauf cinq en 2028 et 2029.