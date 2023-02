Deux expositions et un concert ce week-end à Mouscron

Une exposition collaborative

L’exposition 8 Femmes contrairement à la pièce de Robert Thomas ne se concentre pas sur la résolution d’un meurtre. Non, ici les 8 femmes sont artistes et collaborent dans une exposition, faisant entrer en dialogue leurs talents et leurs œuvres. Le centre culturel promet une exposition singulière mêlant les individualités qui finissent par s’embrasser : "De la poésie des assemblages d’Anaïs Cochonneau aux œuvres brutes de Virginie Stricanne en passant par la délicatesse des compositions de Sophie Deldaele, ou les couleurs évanescentes de Dominique Lamelyn mais aussi les portraits d’Olga Declercq, les porcelaines de Patricia Hosdey, les objets de Caroline Vandeput et les gravures de Martine Stragier."