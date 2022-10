Deux exemples de maisons autonomes en énergie en Belgique

"Cette petite maison autonome, c’est un rêve que j’avais depuis une quinzaine d’années".

Pierre et son compagnon sont installés dans une petite autonome maison de cinquante mètres carrés à Haid, dans le Namurois. Grâce à des panneaux photovoltaïques et à une citerne d’eau de 10.000 litres, ils vivent sans factures d’eau et d’électricité ! "Entre le 15 novembre et le 15 février, on ne produit pas assez pour se chauffer à l’électricité. J’ai donc installé un petit convecteur au gaz. On a seulement consommé 400 litres de gaz depuis que l’on s’est installé ici. C’est aussi l’avantage d’avoir une si petite superficie."

Pour vivre dans une maison autonome, il faut parfois adapter ses habitudes. Pierre est beaucoup plus attentif à la météo, afin de vivre au rythme du soleil. "On apprend à consommer lorsque la production est à son maximum, c’est-à-dire à midi. Dorénavant, on cuisine chaud le midi et on mange des tartines le soir. Je regarde aussi davantage la météo pour savoir si je vais avoir du soleil !"

