Deux événements sportifs ce dimanche : risque d’embarras de circulation

À Namur, jusqu'à 16h, de nombreuses rues sont interdites au stationnement et le centre-ville est fermé à la circulation ainsi que l’avenue Albert 1er, entre le rond-point Albert 1er et la bretelle venant du pont des Grands Malades. Certaines rues subissent une modification du sens de circulation. Ces mesures valent également pour Jambes puisque les rues Mazy, entre l’avenue du Bourgmestre Jean Materne et la rue Champêtre, Wasseige et le quai de Meuse sont aussi impactés et la circulation des véhicules n’est possible que sur une seule bande et la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h. La circulation des véhicules est interdite dans la bretelle reliant l’avenue Albert 1er au pont des Grands Malades, pont des Grands Malade.

Dans le sens Bouge vers Namur : la circulation des véhicules n’est autorisée que sur une seule bande et la vitesse est limitée à 30 km/h.

À Dave, le stationnement des véhicules est interdit rue de Jambes, sur le parking des alpinistes face aux rochers du Néviau et ce jusque 10h30. Enfin, les lignes TEC (1,2,3,5,9 et 80) desservant le centre-ville de Namur sont impactées par cet évènement.