Deux étudiants gembloutois en architecture primés au Festival International des Jardins de Chaumont

Protégés par ce cocon, les arbres et les plantes se développent librement créant une zone de refuge pour la biodiversité. Colonisant leur milieu, des grimpantes s’échappent par le haut du dôme : houblon, chèvrefeuille et clématites sont prêts à conquérir d’autres espaces… Résistant au réchauffement climatique, une mare apporte la fraîcheur à cet abri naturel dans laquelle foisonnent des bouleaux, des nénuphars et des coquelicots. Des bancs jalonnant le chemin d’accès du cocon invitent au repos et à la contemplation.