Deux entreprises nivelloises rachetées par de plus gros groupes

Nivelles attire les investisseurs : Auctelia, une entreprise de vente aux enchères d’équipement professionnel d’occasion en ligne, et le groupe Soret, spécialisé dans les services de conteneurs, viennent d’être rachetés par de plus grandes entreprises.

Auctelia a été rachetée par Agorastore, un site de vente aux enchères pour entreprises et administrations locales, qui fait ainsi un premier pas vers l’international. Avec ce rachat, le groupe Agorastore réalisera en France et en Belgique un volume de vente annuel proche des 150 millions d’euros.

De son côté, Soret a été rachetée par le Vanheede Environment Group, un collecteur de déchets qui traite un million de tonnes de déchets par an et emploie 850 personnes. Le groupe est actif en Belgique, mais aussi en France et au Luxembourg. Pour l’instant, il réalise 180 millions d’euros de chiffre d’affaires.