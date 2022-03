Deux entreprises Carolos créent la Journée mondiale du Big Bang

Les réalisateurs du projet ont à cœur de rappeler qu’une théorie internationale majeure vient de chez nous. Et plus que ça même ils voulaient la mettre à l’honneur. C’est là qu’est née l’idée de la Journée mondiale du Big Bang. Cette journée serait l’occasion de rappeler chaque année cette découverte et de l’expliquer de manière simplifiée à tous types de publics. La première édition de cette Journée mondiale aura lieu dans un an jour pour jour le 28 mars 2023.

Pour les entreprises Charlerooms et Dicogames, qui gèrent le projet, la créativité n’a pas de limite pour mettre en place les activités des années prochaines. Elles qui sont spécialisées dans les jeux de société, les escapes games et jeux grandeur nature avec comédiens ont déjà le programme de 2023 en tête. Au menu, création d’un jeu de société, escape Game outdoor pour les étudiants du futur campus universitaire. Le soir, plusieurs conférences de vulgarisation et rencontres avec des personnalités du monde des S.T.E.A.M.S. (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics).

La Journée mondiale du Big Bang a d’ores et déjà convaincu un carolo, Thomas Dermine. Le secrétaire d’État à la Relance et à la Politique Scientifique a apporté son soutien au projet en soulignant l’élan positif pour la ville Hennuyère ainsi que pour l’image de la science en Belgique.