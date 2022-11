Le tribunal de police d’Anvers a condamné le chauffeur de camion qui a renversé mortellement deux sœurs âgées de 1,5 et 9 ans à Anvers l’année dernière à six mois de prison avec sursis, à une amende de 6000 euros, dont la moitié est effective, et à une interdiction de conduire de 18 mois, dont six mois sont effectifs. Il doit également repasser l’examen théorique et pratique de conduite, ainsi que se soumettre à un examen médical et psychologique.