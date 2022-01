Deux enfants de moins de 12 ans soupçonnés d'avoir incendié l'école d'Houtain-Saint-Siméon à Oupeye

Deux mineurs d'âge ont été interpellés hier soir à Oupeye. Ils sont soupçonnés d'avoir bouté le feu ce dimanche à l'école communale d'Houtain-Saint-Siméon, qui restera fermée tout au long de la semaine, voire davantage.

Ce qui surprend à propos de cet incendie, c'est le très jeune âge des auteurs présumés. "Je peux vous confirmer que deux mineurs d'âge sont effectivement passés aux aveux, il s'agit donc bien d'un incendie volontaire", précise Serge Filot, le bourgmestre d'Oupeye. "Il s'agit d'enfants de moins de 12 ans. Tous deux avaient fréquenté l'école auparavant et ils sont donc bien connus de l'équipe éducative".

Dans l'immédiat, il va falloir réparer les dégâts. Ce lundi heureusement, c'est journée pédagogique, il n'y a donc pas école. Mais il va falloir trouver un plan bis pour accueillir ailleurs la centaine d'enfants de maternelle et primaire dans les jours à venir. Dans les classes et locaux sinistrés, il n'y a plus d'électricité, plus de chauffage. Il va falloir les nettoyer et les aérer en raison des dégagements de fumées.

Une réunion est prévue ce matin entre les autorités communales et le personnel éducatif. Une certitude: l'école communale d'Houtain-Saint-Siméon restera fermée durant plusieurs jours, voire peut-être plusieurs semaines.