Deux écoles namuroises se mobilisent contre l’expulsion d'élèves étrangers

Les élèves de Félicien Rops avaient réalisé des banderoles de soutien et prévu des stands où enseignants, parents et élèves pouvaient signer une pétition. Ils ont rapidement été rejoints par une délégation d’élèves et de professeurs et l’Athénée de Jambes, qui sont eux aussi confrontés à un drame humain : une élève d’origine pakistanaise, âgée de 15 ans, est morte de la diphtérie il y a une dizaine de jours. "Non seulement, les parents viennent d’enterrer leur fille, mais ils ont aussi reçu un ordre de quitter le territoire", explique Cécile Geudvert, préfète. "Ce sont des décisions qui tombent, comme ça, par des lettres, des décisions horribles."

Avec cette mobilisation, les élèves espèrent faire changer d’avis l’office des étrangers, et permettre aux familles de rester en Belgique. "J’espère que ça marquera les esprits, et que les mentalités changeront", expliquait une élève de l’Athénée.