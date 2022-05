Deux éboueurs mélangent les déchets dans la même benne d’un camion poubelle à Tertre : "Nous prenons l’affaire très au sérieux" explique Hygéa

Il y a quelques jours deux éboueurs ont mélangé deux types de déchets dans la même benne d’un camion poubelle à Tertre. Un riverain, interpellé, les a filmés. Hygea, l’intercommunale qui gère les déchets de la région Mons-Borinage-centre compte "solutionner le problème en interne" et explique qu’il s’agit d’une erreur humaine.



Il existe en fait 2 types de camions poubelle, les camions mono, avec un seul type de déchet et les camions duo, avec deux types de déchets différents, par exemple les PMC et les papiers cartons. Les éboueurs, lors de la récolte des PMC et des papiers cartons ont mélangé les deux déchets, sans respecter les règles de tri. Pour éviter que ce problème ne survienne une nouvelle fois et réduire ce risque au maximum, Hygea, qui "prend le problème très au sérieux" explique que des formations seront données en interne pour mieux faire respecter les règles de tri. En une journée, 2,5 tonnes de PMC et 4 tonnes de papiers cartons sont ramassés.

Mais il y aura bien du changement dans la collecte des déchets. En moyenne, une personne produit 70 kg de déchets organiques par an. La Région Wallonne prévoit qu’en 2025, ces déchets devront être collectés séparément partout en Wallonie car ces déchets sont recyclables. Ce nouveau système prévoit un changement pour les déchets ménagers, actuellement dans les sacs blancs. Il y aura à la place un sac vert pour les déchets organiques et un sac couleur moka pour les déchets résiduels. C’est-à-dire par exemple, les langes, de la poussière ou des masques. Seneffe, Binche, ou encore Ecaussine fonctionnent déjà avec ce système. Mais qui n’est pas lié donc, à l’erreur commise à Tertre.