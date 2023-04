Deux drapeaux rouges, pénalité et abandons : le GP d’Australie a connu une fin de course tourmentée

Quelle fin de course complètement folle en Australie ! Si Max Verstappen a remporté son deuxième Grand Prix de la saison, son dimanche n’aura pas été de tout repos.

Après un premier drapeau rouge déployé suite à un crash d’Alexander Albon, la course est une nouvelle fois interrompue à trois tours de l’arrivée et un souci sur la Haas de Kevin Magnussen, forçant les bolides à se placer sur la grille pour un nouveau Grand Prix de deux petits tours.

Alors troisième, Fernando Alonso est percuté par son compatriote Carlos Sainz, tandis que derrière les deux Alpine s’accrochent alors que Pierre Gasly figurait quatrième. Plus loin, Logan Sargeant (Williams) et Nyck de Vries (AlphaTauri) abandonnent également. Les commissaires décident donc de déployer un troisième drapeau rouge, entraînant un long moment d’incompréhension et d’incertitude. Le vétéran espagnol récupère alors sa troisième place et Sainz est pénalisé de cinq secondes le sortant des points et signant un dimanche cauchemardesque pour Ferrari, qui repart d’Australie avec un zéro pointé suite à l’abandon de Charles Leclerc.

Finalement, les voitures sont de sortie pour un dernier tour "d’honneur" puisqu’il se fait derrière la voiture de sécurité et voit Verstappen l’emporter devant Lewis Hamilton.

Prochain rendez-vous ? Le 30 avril prochain en Azerbaïdjan.