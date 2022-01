Deux dockers interpellés pour des faits de drogue à Anvers

La police judiciaire fédérale d'Anvers (FGP) a interpellé cinq personnes au cours d'une série de 14 perquisitions domiciliaires menées dans le cadre d'un important dossier de stupéfiants, indique mardi le parquet d'Anvers. Deux des suspects sont des dockers du port de Waasland. Dix autres suspects sont toujours en fuite et feront l'objet d'un signalement international.

L'enquête était en cours depuis décembre 2020, lorsque la police a découvert 250 kilos de cocaïne dans un véhicule néerlandais intercepté sur le ring d'Anvers et soumis à un contrôle. La drogue était cachée dans une machine de nettoyage industrielle.

La cocaïne s'est avérée provenir d'un conteneur volé dans le port d'Anvers. Lequel a ensuite été transporté dans un entrepôt à Tamise, où la drogue a été placée dans la machine de nettoyage. Les trafiquants avaient l'intention de se rendre aux Pays-Bas.

La police a pu suivre cette piste grâce aux informations récoltées dans le dossier Sky ECC, dont l'enquête a permis de décoder des messages téléphoniques cryptés. Cela a conduit aux perquisitions menées lundi dans les quartiers anversois de Berchem, Deurne, Hoboken et Wilrijk et les communes de Grobbendonk, Rumst et Damme.