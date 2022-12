Deux directeurs de Solvay inculpés en Italie pour catastrophe environnementale

Cette nouvelle inculpation semble mettre en lumière non seulement les manquements du passé mais aussi une pollution nouvelle dont Solvay serait responsable bien après la reprise du site en 2002. Et les PFAS sont clairement pointés du doigt par le Procureur de la République, Enrico Cieri.

Les PFAS (de l’anglais per- and polyfluroalkyl substances) sont des molécules tellement stables qu’on les surnomme les "produits chimiques éternels". Ces composés résistent aux très hautes températures. Elles peuvent repousser l’eau, les graisses… On les utilise dans les revêtements antiadhésifs des poêles (Téflon), les vêtements imperméables et les voitures. Elles s’accumulent dans les êtres vivants et leur durée de vie dans l’environnement peut aller jusqu’à plusieurs centaines d’années. Leur toxicité est de plus en plus documentée. Certaines sont des perturbateurs endocriniens et des cancérogènes suspectés.

En mars 2022, l’émission #Investigation avec l’aide de scientifiques du CHU de Liège et de l’ULiège avait analysé le sang d’un échantillon de la population de Spinetta Marengo. Ce test d’orientation avait montré que les habitants testés vivant à proximité de l’usine de Solvay de Spinetta Marengo étaient 5 fois plus exposés au PFOA, un des PFAS les plus toxiques, que d’autres citoyens vivant à plusieurs kilomètres de là. Les personnes les plus exposées étaient même jusqu’à 10 fois plus contaminées au PFOA. Une contamination jugée trop importante par les scientifiques car 55% de l’échantillon dépassait le seuil d’alarme fixé par l’Allemagne, un des rares pays à avoir recommandé des normes.

Dans 100% des échantillons sanguins, on retrouvait aussi de l’ADV, un PFAS de remplacement utilisé et produit par l’usine de Spinetta Marengo jusqu’en 2022. Ce PFAS de substitution est également suspecté d’être aussi toxique et persistant que les anciens.