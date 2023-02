Deux dessins de Dali volés l'an dernier à Barcelone rendus à leurs propriétaires

Les trois frères âgés de 50, 53 et 55 ans avaient l'habitude de s'introduire dans les immeubles lorsque les propriétaires en étaient absents et s'emparaient des œuvres d'art, des collections de pièces de monnaie ou d'autres objets anciens. Arrêtés en mai 2022 avec deux autres complices, ils avaient également en leur possession cinq œuvres attribuées à Joan Miró - mais qui n'ont pour l'instant pas été authentifiées ni rendues à leurs propriétaires - ainsi que 55 montres et d'autres objets de luxe. Les cinq personnes ont été placées en liberté conditionnelle.