Deux cyclistes perdent la vie dans le Namurois, la communauté des deux-roues se mobilise

Les chiffres du deuxième trimestre ne sont pas encore parus, mais rien qu’avec les deux décès namurois, on arrive à minimum cinq tués en Wallonie depuis le début de l’année : "En moyenne, une dizaine de cyclistes décèdent, chaque année, sur les routes wallonnes", précise le porte-parole du Gracq, une organisation qui milite pour l’usage du vélo. "En 2019, on était monté beaucoup plus haut. C’était retombé avec le confinement mais on s’aperçoit que les chiffres repartent à la hausse", regrette Luc Goffinet.

Le Gracq réclame désormais un baromètre régional permettant d’identifier les circonstances exactes de ces accidents : "On attend cette analyse de l’agence wallonne pour la sécurité routière, depuis de nombreuses années. On espère l’avoir un jour", conclut le porte-parole du Gracq.