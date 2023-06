Deux courses - et deux victoires - en deux mois : dans quel état de forme sera Tadej Pogacar au départ du Tour ?

Tadej Pogacar est un vainqueur né (14 victoires cette saison), mais un vainqueur né en plein doute. Le leader de la formation UAE Emirates a été privé de compétition pendant deux mois en raison de sa chute - et de sa fracture du poignet - sur les routes de Liège-Bastogne-Liège, quelques jours après son incroyable triplé Tour des Flandres - Amstel Gold Race - Flèche Wallonne.

Ces deux dernières années, Pogi avait pris l'habitude de préparer la Grande Boucle sur les routes de "son" Tour de Slovénie, où il faisait le plein de kilomètres, de victoires et de confiance après avoir breaké quelques semaines dans la foulée des courses du printemps.

Mais cette fois, au lieu de récupérer et de reprendre l'entraînement progressivement, il a dû se lancer dans un contre-la-montre (revalidation, puis entraînement sur rouleaux avant ses premières sorties au grand air) pour être prêt pour le grand rendez-vous de juillet... Le sera-t-il ?

Seule certitude : ses deux courses de reprise la semaine dernière, le vainqueur des Tours de France 2020 et 2021 les a remportées : les championnats de Slovénie, en ligne et du contre-la-montre, avec une avance confortable sur ses adversaires.

Mais dès samedi, du côté de Bilbao, c'est à la crème du cyclisme mondial qu'il devra donner la réplique... et ce, pendant 21 étapes. Pourra-t-il tenir la distance ? Ou, au contraire, va-t-il monter en puissance au fil des jours ?

Philippe Gilbert, qui a côtoyé le prodige slovène ces dernières saisons dans le peloton, a son avis. "Ces deux victoires ne veulent pas dire grand-chose, souligne l'ancien champion du monde dans un entretien accordé à Eurosport. Le niveau n'était pas le même que celui du World Tour, même s'il y a de bons coureurs là-bas. Si Tadej Pogacar n'est pas prêt, ce sera lors de la première semaine. Peut-être qu'il cherchera son rythme. Si vous le laissez faire, c'est trop tard ! Je pense donc que Jumbo-Visma va tenter de le mettre en difficulté dès le premier jour (la première étape est déjà assez accidentée, ndlr) pour créer un écart qu'il ne sera jamais en mesure de combler. Je pense que le début de ce Tour 2023 sera intéressant !"

Pour notre consultant Cyril Saugrain, si Tadej Pogacar était à son meilleur niveau, ces premières étapes disputées au Pays basque lui conviendraient parfaitement. "Restons vigilants, mais je pense que Tadej Pogacar sera au rendez-vous. Et j’ai la sensation que le début de Tour lui correspond un tout petit peu mieux qu'à Jonas Vingegaard, lui qui participe aux Classiques et à des courses où le placement est plus important."

Jonas Vingegaard n'a effectivement pas participé à la moindre course d'un jour cette année. Le tenant du titre se concentre à 100% sur le Tour de France et a remporté ses deux dernières courses de préparation, le Tour du Pays basque et le Dauphiné, où il s'est également adjugé de nombreuses étapes.

Leur duel reprendra-t-il dès samedi, sur les hauteurs de Bilbao ? Les (télé)spectateurs qui se sont régalés l'an dernier espèrent le même feu d'artifice en 2023...