Deux cocktails originaux à faire avec le Jack Daniel’s Tennessee Apple

Dernière-née de la gamme, cette nouvelle venue renoue avec un partenaire historique de la célèbre distillerie : la pomme.

Peu le savent mais l’histoire entre Jack Daniel’s et les pommes commence au milieu des années 1930. En effet, pendant la Prohibition, la distillerie a été obligée de cesser sa production de whisky (logique) et ce, jusqu’en 1933. À la reprise de l’activité et pendant que ses premiers fûts de Tennessee Whiskey vieillissaient, la distillerie a trouvé une parade pour pouvoir reprendre la vente au plus vite : elle a commencé le brandy de pomme.

Voici donc bien des années plus tard, une bouteille qui renoue avec une histoire un peu compliquée pour l’entreprise et qui (et c’est quand même le plus important) est très différente de ce que Jack Daniel’s propose d’habitude. A tous ceux qui ne sont pas fans de whisky, vous pouvez quand même le tester, c’est très différent de ce que vous pensez.

Vous pouvez tenter l’expérience avec deux cocktails hyper fruité et sucré, ce qu’on veut sur une terrasse avec le retour des beaux jours !