Deux coachs emblématiques de The Voice présenteront l’Eurovision 2022

Laura Pausini, est l’une des autrices, compositrices et interprètes italiennes les plus célèbres à travers le monde. Dans les pays francophones, elle doit notamment sa notoriété à son tube "La Solitudine", et à son duo avec Hélène Ségara, "On n’oublie jamais rien, on vit avec". Actuellement, elle est la seule artiste italienne à avoir remporté un Grammy Award et quatre Latin Grammy Award. Elle a vendu près de 70 millions de disques dans le monde entier. Elle aussi n’est pas une inconnue du programme The Voice. Elle a notamment été l’une des coachs des saisons 4 et 6 de La Voz Argentina, version argentine de The Voice. Elle a aussi occupé l’un des fauteuils rouges durant deux saisons de La Voz en Espagne.