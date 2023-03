Deux cliniques du sein agréées en province de Luxembourg

L’information est confirmée depuis ce matin. Une clinique coordinatrice du sein sera agréée à l’hôpital d’Arlon et une clinique satellite à l’hôpital de Libramont. L’information a été communiquée au groupe Vivalia par l’Aviq (Agence wallonne pour une Vie de Qualité) et le cabinet de la Ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

Une bonne nouvelle pour la direction du groupe Vivalia. Le Luxembourg était la seule province du pays à ne pas disposer d’un centre agréé : "Nos patientes bénéficieront également du remboursement de leurs soins puisqu’elles seront prises en charge dans un établissement agréé conformément aux recommandations du KCE et à la volonté du Ministre fédéral de la Santé publique Frank Vandenbroucke."

La semaine dernière, le KCE (Centre fédéral d’expertise des soins de santé) avait publié un rapport sur le traitement du cancer du sein. Il indiquait que les femmes qui sont traitées dans une clinique du sein non agréée ont un risque nettement plus élevé de décéder d’un cancer du sein que celles qui se font traiter dans une clinique du sein agréée. Suite à ces conclusions, le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke avait immédiatement décidé de mettre fin au traitement (et au remboursement) du cancer du sein en dehors des cliniques non agréées. Une tuile pour les habitants de la province du Luxembourg.



Le groupe hospitalier Vivalia avait rentré un dossier le 22 décembre dernier pour obtenir cet agrément. Celui-ci s’appuyait sur le niveau d’activité des deux sites du groupe, et la mise en place l’ensemble des infrastructures et des équipes correspondants aux normes d’une équipe agrée.