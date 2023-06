Deux chocs chez les Diablotins : Lavia doit déclarer forfait pour l’Euro, Openda accompagnera finalement le groupe en Géorgie

On notera que le jeune Arne Engels a été rappelé pour pallier les absences conjointes de Vermeeren et de Lavia. Et on remarque également que Ameen Al-Dakhil, Olivier Deman et Aster Vranckx font partie du groupe final pour l'Euro.

Et qu'ils devraient donc, eux aussi, rejoindre les Espoirs après leur passage chez les Diables. Par contre, Johan Bakayoko, rappelé chez les "grands" ne sera, lui, pas du voyage.