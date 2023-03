Deux chefs-d’œuvre de van Kessel et Snyders à découvrir le 7 et 8 mars à Bruxelles

En amont de sa vente de prestige dédiée aux Maitres Anciens, qui aura lieu à Paris le 22 mars, Artcurial Belgique donne la possibilité au public de venir découvrir le 7 et 8 mars une sélection de tableaux dont deux chefs-d’œuvre des peintres belges Jan van Kessel l’Ancien et Frans Snyders.

En plus des œuvres de van Kessel et Snyders, une vingtaine d’autres pièces d’exception sont à découvrir. Les visiteurs auront l'occasion d'admirer un beau cuivre représentant une Joyeuse compagnie par Dirck Hals, frère cadet du célèbre Frans Hals, mais aussi une Vierge à l’Enfant de la Renaissance italienne d'un artiste florentin de l’entourage de Sandro Botticelli. D'autres tableaux d'artistes du 19e siècle tels que Charles-François Lacroix, Marguerite Gérard, Pieter Neef et Jean-Honoré Fragonard seront aussi exposés.