Deux chanteurs prometteurs, selon Mick Jagger des Stones

Mick Jagger a désigné deux chanteurs pop-punk qui, selon lui, gardent le rock bien en vie.

Dans une nouvelle interview avec la radio suédoise P4, le chanteur des Rolling Stones a déploré le manque de rockeurs de ces dernières années, mais a tout de même souligné le talent de deux d'entre eux: Machine Gun Kelly et Yungblud.

"Dans la musique rock, vous avez besoin d'énergie, et nous avons manqué de vrais rockeurs, même s'il en reste, heureusement", a expliqué Mick Jagger, d'après The Independent. “Je pense à Yungblud et Machine Gun Kelly. Ils ont cette vibe post-punk qui me fait penser que le rock est toujours bel et bien vivant."

Comme le rapporte le NME, Yungblud avait déjà cité Mick Jagger parmi ses influences, le qualifiant même de modèle pour la suite de sa carrière: "Je n'ai pas envie d'être là pour 10 minutes, sortir un hit, m'acheter un manoir, prendre des drogues, et me tuer", avait-il dit en 2019. "Je veux ressembler à Mick Jagger, qui est toujours aussi sexy!"

Mick Jagger n'a eu de cesse de souligner le talent de ses jeunes pairs. On pense par exemple à The 1975 (en 2013), Ed Sheeran, Kanye West (en 2006), Black Pumas et Maneskin, mais aussi à ces dizaines d'artistes qui ont ouvert des concerts en stades pour les Rolling Stones.

Mick Jagger est toujours au coeur de l'actualité.

La semaine dernière, on a pu découvrir sa nouvelle collaboration avec Sheryl Crow, sur “Live With Me” des Rolling Stones, un enregistrement qui apparaîtra dans son prochain documentaire Sheryl.

Et en solo, c'est le 1er avril dernier que le frontman des Stones nous a offert le titre "Strange Games". Il s’agit du thème de la série Slow Horses sortie en parallèle sur les plateformes de streaming avec Gary Oldman dans le rôle principal.