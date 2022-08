Deux changements de maillot, ça bouge dans le top 10 : les classements après la 8e étape

À l’issue de la huitième étape de ce Tour d’Espagne, deux maillots changent d’épaules alors que plusieurs coureurs ont perdu pas mal de temps au classement général.

Victime d’une chute dans la première descente, le maillot à pois Victor Langellotti (Burgos-BH) n’a pas pu reprendre et a donc dû se contraindre à abandonner. La présence de Jay Vine (Alpecin-Deceuninck), son dauphin au classement au départ de l’étape, dans l’échappée matinale ne lui laissait de toute façon plus aucune chance de conserver sa tunique. L’Australien a d’ailleurs réalisé un grand coup dans ce classement en passant au sommet des six ascensions du jour, prenant ainsi une avance confortable.

Changement de maillot également au classement par points. Deuxième, Mads Pedersen (Trek-Segafredo) a profité de sa présence dans l’échappée pour passer en tête du sprint intermédiaire et s’emparer du maillot vert, juste devant Sam Bennett (Bora-Hangsrohe).

Dans la course au maillot rouge, Rudy Molard (Groupama-FDJ) a, sans surprise, dû lâcher sa place dans le top 10 alors qu’il était encore dauphin au début de la course. Une nouvelle fois, l’équipe INEOS Grenadiers a perdu gros puisque Pavel Sivakov a été éjecté du top 10 alors que Richard Carapaz a complètement explosé.