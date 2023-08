Deux buts en deux minutes, revivez la fin de match de folie qui a permis à l’Espagne d’éliminer la Suède

La Coupe du monde fournisseuse officielle de vos émotions les plus dingues. Dans la demi-finale entre l’Espagne et la Suède, il a fallu être patient avant de voir un but, mais on a ensuite assisté à une fin de match très animée.

C’est Salma Paralluelo qui a été la première à faire trembler les filets de l’Eden Park d’Auckland ce mardi à la 81e minute de jeu. On pensait alors les Espagnoles sur la bonne voie pour la finale, mais le premier rebondissement est survenu à la 88e minute avec l’égalisation suédoise signée Rebecka Blomqvist. Cette fois le scénario des prolongations semblait devenir inévitable. Dans l’euphorie, la si solide défense suédoise s’est laissée submerger et piéger en encaissant à nouveau à la 89e minute. Un très joli but des pieds d’Olga Carmona qui a provoqué une joie immense du côté espagnol, et tout autant de désarroi du côté adverse.

Si la déception était forcément immense pour les Suédoises, les observateurs neutres auront beaucoup vibré durant ces quelques minutes de folie en fin de rencontre.