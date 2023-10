Deux buts dans les arrêts de jeu : Scott McTominay, le remplaçant renversant

Alors même s’il ne reste que trois minutes dans le temps réglementaire, il reste un espoir. Le N.39 des Red Devils y a cru. Ces deux buts en sont le parfait exemple.



Sur le premier, il propulse un ballon qui traîne dans la surface au fond des filets. Sur le deuxième, il place un ballon – déjà dévié par Maguire – hors de portée du gardien de Brendford. But de McTominay sur un assist de Maguire. Old Trafford n’est plus le Théâtre des rêves. On assiste pratiquement à un miracle.



Même si l’Écossais est capable de coup d’éclat. Il signe le quatrième doublé de sa carrière, le deuxième avec United après ses deux buts contre Leeds en 2020. Les deux autres ? Face à Chypre et à l’Espagne à trois jours d’intervalle en mars dernier.



Là aussi, le Red Devil avait été touché par la grâce.