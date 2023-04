Deux buts d’avance ne suffisent pas : Arsenal trébuche à Liverpool et perd de précieux points, Trossard joue 10 minutes

Tout était réuni pour que la fête soit totale pour Arsenal. Sur une série de sept victoires consécutives en Premier League, les Gunners avaient admirablement bien commencé leur choc contre Liverpool. Grâce à des buts de Gabriel Martinelli (8') et de Gabriel Jesus (28'), ils avaient en effet fait le break avant la pause et filaient vers les trois points.

Malheureusement pour eux, les hommes de Mikel Arteta ont flanché après la pause, subissant de plein fouet le réveil des Reds (21 tirs à 9). Un sursaut d’orgueil matérialisé par le but de l’espoir de l’inévitable Mo Salah avant l’égalisation signée par le remplaçant Roberto Firmino en toute fin de match. Liverpool aurait même pu l'emporter mais Salah a raté un pénalty en 2e mi-temps.

Arsenal perd donc des points en Premier League pour la première fois depuis le 15 février et reste donc sous la menace de Manchester City, à six points et avec un match de moins. Rien n’est donc encore joué pour le titre en Premier League.

Côté belge, on notera que Leandro Trossard n’était, une fois n’est pas coutume, pas titulaire. Il n’a joué que 10 minutes.