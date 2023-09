Deux Bruxellois se réapproprient une boutique du centre-ville

C’est en plein cœur du centre-ville qu’on vous emmène, à un jet de pierre de la Grand-Place.

Direction la rue des grands carmes pour vous raconter l’histoire d’un couple amoureux de Bruxelles. Claire-Marine Berret et Yousseph Bkhou ont repris une boutique au style architectural à couper le souffle pour tenter d’attirer plus de Bruxellois dans le centre-ville.

A la base, c’était un magasin de meubles vintages que tenait la grand-mère de Claire-Marine. Comme notre jeune couple a toujours rêvé de devenir entrepreneurs, ils se sont lancés dans cette formidable aventure en créant un concept-store intitulé “Appart 17”.

Appart 17, le concept de 2 Bruxellois qui veulent attirer des Bruxellois (et pas que des touristes donc) en créant quelque chose de nouveau dans le centre de Bruxelles.

Que trouve-t-on chez Appart 17 ?

Ce concept store est un type de magasin qui se distingue par son approche unique et sa mise en valeur d'un concept spécifique. Contrairement aux magasins traditionnels qui se concentrent principalement sur la vente de produits, ce concept store vise à offrir une expérience d'achat plus immersive et engageante pour les clients.

" Notre offre est complètement différente de celle de la concurrence ", explique Youssef. " Nous travaillons avec différents créateurs danois et français, pas très connus chez nous. Nous croyons en l'importance de soutenir des marques qui partagent nos valeurs ".

L'objectif principal est de créer une atmosphère et une identité distincte , en se concentrant sur un thème ou une idée particulière.

Et le pari est réussi ! On y trouve du prêt-à-porter, des plantes, des bijoux, de la décoration, des cadeaux, des accessoires. Les prix varient et tout le monde peut se faire plaisir.

Expérience immersive et anecdotes très touchantes à découvrir dans la vidéo ci-dessus.

INFOS PRATIQUES:

15-17 Rue des grands carmes

1000 Bruxelles

www.appart17.be

Appart N 17 | Brussels | Facebook

Appart 17 (@appart17) • Photos et vidéos Instagram