Deux blessés dans une attaque au couteau au Musée d'art moderne de New York

Deux femmes ont été blessées à coups de couteau samedi à l'intérieur du MoMA, le prestigieux musée d'art moderne et contemporain de New York, qui a été évacué, ont indiqué plusieurs sources dont la police.

Les deux femmes, blessées "au dos, à la clavicule et à la nuque", ont été immédiatement hospitalisées et "on nous a dit qu'elles iraient bien", a indiqué sur place le commissaire adjoint au renseignement et à l'anti-terrorisme de la police new-yorkaise (NYPD), John Miller.