Deux bières liégeoises au palmarès du Brussels Beer Challenge

Le Brussels Beer Challenge a livré ses verdicts. Le concours international réunissant 1800 bières du monde entier classées en 85 catégories a notamment récompensé deux bières issues de la Province de Liège. 80 jurés issus d’une quarantaine de pays s’étaient réunis début novembre à Eupen.

Parmi ces deux prix, la médaille d’or dans la catégorie " bières ambrées ", a été décernée à la liégeoise " Tripick 7 °". Elle est donc sacrée meilleure bière de sa catégorie par le prestigieux concours. Cette bière lancée en octobre 2021 est une des six que produit la brasserie Tripick. Elle est composée de quatre malts et de trois houblons et dégage des arômes riches et intenses aux notes de caramel.

" On ne peut qu’être très fier et heureux d’obtenir un prix majeur comme celui-là. C’est important dans une année de relance. Ça peut apporter de la notoriété à la marque et ça nous conforte dans la direction prise par la brasserie. Ça prouve qu’on est dans la bonne direction ", s’enthousiasme Frédéric Ambroise, cofondateur de Tripick.

L’autre bière récompensée est la Val Dieu cuvée 800, une bière lancée en 2016 à l’occasion des 800 ans de l’abbaye du Val Dieu. Elle présente un goût houblonné où sont aussi présentes quelques notes d’agrumes. Cette bière obtient la médaille d’argent dans la catégorie " Pale&Amber Ale : Best Bitter ".

" Nous en sommes ravis parce que c’est une des compétitions les plus pointues et il est rare d’y avoir un prix. En général, seules 10 pc des bières engagées dans la compétition sont reconnues. C’est une reconnaissance pour les équipes de production mais cela apporte aussi une renommée au niveau international. C’est la première fois qu’une de nos bières est primée dans ce concours ", se réjouit Lionel Delbart, directeur commercial de la Brasserie Val Dieu.

Il est à noter que c’est une bière belge qui cette année a été couronnée meilleure bière du concours, toutes catégories confondues : la " Gouden Carolus Whisky Infused " produite par la brasserie Het Anker à Malines.