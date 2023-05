Deux Belges sélectionnés pour le prix de l’inventeur européen 2023

Ce travail se situe dans la catégorie industrie aux côtés de deux autres inventions. D'un côté, un groupe finlandais qui propose de réutiliser des déchets pour les transformer en carburant. De l'autre côté, l'autrichien Josef Faderl et son équipe ont travaillé afin de rendre l'acier plus résistant et plus léger dans les véhicules pour améliorer la sécurité et réduire les émissions. Au total, le concours compte 12 finalistes répartis dans quatre catégories différentes : industrie, recherche, pays non européen et enfin les petites et moyennes entreprises.

Les lauréats de cette édition seront connus le 4 juillet prochain lors de la cérémonie de remise des prix à Valence, en Espagne. Un prix symbolique et de reconnaissance pour le gagnant.