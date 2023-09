Deux belges au championnat du monde de Air Guitar

Ce week-end, la ville de Oulu en Finlande accueillait le 27ème Championnat du Monde de Air Guitar. Deux Belges nous y représentaient après 8 années d’absence !



Voici ce qu’on peut lire dans un communiqué :

Cette discipline, qui consiste à jouer de la guitare sans guitare, a été popularisée par Joe Cocker lors du festival de Woodstock

avant d’être érigée en discipline sportive par un groupe d’étudiants finlandais qui en ont fait un événement mondial depuis 1996.



Durant 4 jours la semaine passée, Oulu (prononcer "Oulou") a vu débarquer des "rockstars" venue des 4 coins du globe : Japon, États-Unis, Australie, France, Irlande, Allemagne, Suède, … même de la toute petite Principauté du Sealand et évidemment de Belgique.



Notre plat pays était représenté par Bryan "Dirty Beaujolais" Antoine, le Champion qui avait été couronné lors de la finale nationale début juillet et Corentin "Airgus" Fermont, co-organisateur du Championnat de Belgique. Celui-ci s’est brillamment qualifié en se classant à la première place des "Dark Horses", événement qui permet aux candidats libres de concourir pour remporter leur accès à la grande finale. Il y a d’ailleurs mis à l’honneur un talent bien belge puisqu’il a choisi le titre "Sex, drugs, rock’n’roll and dolce vita" de Romano Nervoso pour ses prestations.



Les candidats belges ont remarquablement défendu nos couleurs puisqu’ils ont tous deux passé le cap de la première manche. Lors du second round, Airgus s’est classé 5ème, suivi de peu par Dirty Beaujolais qui a fini 7ème.



Après 8 années d’absence, la Belgique prouve donc qu’elle excelle toujours dans cette discipline insolite et vous donne rendez-vous l’année prochaine pour une saison encore plus extravagante !