Deux bâtiments occupés à Woluwe-Saint-Lambert par plusieurs centaines de personnes

Deux bâtiments de bureaux sont actuellement occupés par quelques centaines de personnes à Woluwe-Saint-Lambert. Le premier appartient à Citydev, la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, et il est situé Avenue Ariane. Ces anciens bureaux abritent environ 350 personnes, "une communauté de Roms avec des personnes originaires de différents pays de l'Est de l'Europe pour certains venant de pays de membres de l'Union européenne pour d'autres hors Union européenne", explique Olivier Maingain, bourgmestre de la commune.

Un groupe de passage

Une population avec qui le contact n'est pas facile, à cause de la barrière linguistique, mais toujours selon le bourgmestre, "on a pu établir néanmoins le dialogue et petit à petit tenter de veiller à ce qu'ils puissent participer d'une certaine manière aux à la vie locale, au sens de respecter un certain nombre de règles".

Il ne s'agit donc pas ici de réfugiés qui attendraient une prise en charge par Fedasil, mais d'un groupe de passage. Une solution a été trouvée par la commune avec les propriétaires du bâtiment. "J'ai pu avoir une réunion avec les responsables de Citydev, l'organisme régional il y a quelques jours. Nous sommes convenus de ce que cette instance introduirait devant la justice compétente, le juge de paix, une action pour mettre fin à l'occupation. Je dirais qu'on vise la sortie des lieux pour le printemps. Vu le nombre de familles avec enfants en bas âge et de très jeunes enfants dans cette communauté, plusieurs dizaines, il est difficile de proposer que l'expulsion soit immédiate. Il sera donc demandé au juge de paix que la fin d'occupation intervienne pour le début du printemps."

Une deuxième occupation

Le second bâtiment occupé se situe lui dans la rue Gulledelle, aux abords de l’E40. Il y aurait entre septante et quatre-vingts personnes, principalement des Ukrainiens (essentiellement des russophones qui viendraient de l'Est du pays) ainsi que quelques Russes.

Selon Olivier Maingain, "ils ont fui cette partie là pour ne pas être enrôlés dans les milices pro-Poutine. Donc ils se disent hostiles au conflit mené par la Russie dans cette région". Dans ces conditions ils seraient eux éligibles au statut de réfugié. Mais rien ne permet de dire que cette voie sera suivie, puisqu'il s'agirait également d'une communauté Rom, donc peu désireuse de faire les démarches administratives auprès de Fedasil comme l'explique Olivier Maingain : "Fedasil s'est présenté par deux fois auprès de ces personnes pour leur proposer cet accompagnement, une possibilité de relogement s'ils demandent la protection temporaire dont bénéficie tout Ukrainien établi dans les pays membres de l'Union européenne."

Tous ne sont pas désireux de l'obtenir, et la commune pense qu'il s'agit d'une communauté qui va se déplacer avec le temps. A cet endroit, le propriétaire souhaite une expulsion, et le bourgmestre tente de trouver une solution pour reloger ces personnes durant la trêve hivernale.