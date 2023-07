Deux astuces TikTok pour adapter votre soutien-gorge à vos tenues estivales.

On doit la première astuce à l'utilisatrice Yuyi Chua, qui décortique au fil de ses publications les meilleures astuces et tendances mode. Dans une vidéo de seulement douze secondes, reprise des dizaines de fois et vue près de neuf millions de fois, la jeune femme se filme dans une robe bustier avec un soutien-gorge ordinaire, les bretelles apparentes… Pas vraiment à la pointe du style.

L'utilisatrice desserre complètement les bretelles. Elle croise chaque bretelle l'une après l'autre en les passant au-dessus de la tête puis en les positionnant sous chaque aisselle. Si cette version du bandeau ne soutient pas assez la poitrine, il peut être nécessaire de resserrer les bretelles. Dans le cas contraire, mieux vaut renoncer à cette astuce, qui se révèlera forcément inconfortable.