Deux astuces bien-être pour recycler votre bouquet de roses de la Saint-Valentin

Bain de rose

Pour préparer un bain de rose, il vous faut 300g de lait en poudre avec 100g de sel d’Epsom (sulfate de magnésium), 100g de pétales de rose et 25ml d’huiles essentielles de rose. Remuez tout ensemble dans un saladier et versez le résultat dans le bain. Il faut laisser entre 15 et 20 minutes avant de s’installer. Votre bain de rose vous procurera un effet de bien-être sur la peau : il resserre les pores, et rend la peau éclatante, hydratée et tonifiée.