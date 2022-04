Deux assists pour De Bruyne, quadruplé pour Jesus : Imprenable, Manchester City effrite Watford

Une démonstration ! Opposé à Watford, Manchester City a tranquillement fait le job en étrillant, sans ménagement, le 19e de Premier League (5-1). Un succès qui ne souffre d’aucune contestation tant les Mancuniens ont semblé collectivement et individuellement imprenables.

Le seul moment où ils auraient peut-être pu douter un tantinet c’est quand Kamara a répondu au doublé d’ouverture de Gabriel Jesus pour ramener Watford à 2-1 à la demi-heure. Des doutes vite balayés par une praline somptueuse de Rodri en pleine lucarne six minutes plus tard pour remettre City sur du velours et… tuer le suspense et le match.

En 2e mi-temps, Jesus a en effet poursuivi son récital personnel, plantant deux roses de plus pour s’offrir un somptueux quadruplé. De son côté, Kevin De Bruyne a fait… du Kevin De Bruyne en délivrant deux assists délicieux en direction de son comparse brésilien. Sorti sous les applaudissements nourris de l’Etihad Stadium à la 57e, il a parfaitement préparé la réception du Real Madrid mardi en Ligue des Champions.

Côté comptable, City fait évidemment la bonne opération en gardant ses 4 points d’avance sur Liverpool, qui accueille Everton dans un bouillant derby dimanche après-midi. A 5 matches de la fin, les hommes de Pep Guardiola ont donc toujours leur sort entre les mains. En cas de parcours immaculé, ils seront sacrés champions.