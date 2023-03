Deux assists de Dodi Lukebakio, trois buts de Romelu Lukaku : naissance et renaissance de deux Diables Rouges en Suède

Dodi Lukebakio, c'est sans doute LA grande surprise de Domenico Tedesco dans le onze de départ des Diables Rouges pour affronter la Suède, ce vendredi soir lors du premier match des Belges lors de leur campagne de qualification pour l'Euro 2024.

Mais l'ailier du Hertha Berlin a rapidement prouvé pourquoi l'entraîneur allemand avait décidé de lui faire confiance : d'abord en enchaînant les dribbles et les centres, ensuite en offrant deux assists à Romelu Lukaku, qui n'avait plus marqué depuis près d'un an et demi sous les couleurs de l'équipe nationale.

L'attaquant de l'Inter Milan a d'abord joliment repris le ballon de la tête pour inscrire le premier but du match peu avant la pause (35' 0-1), avant de conclure à bout portant au retour des vestiaires après un centre très tendu de son compère bruxellois (49' 0-2).

Dodi Lukebakio, qui est sorti un peu plus tard, a marqué de gros points pour sa sixième apparition chez les Diables Rouges, lui qui n'avait pas été sélectionné par Roberto Martinez lors de la dernière Coupe du monde au Qatar.

En fin de rencontre, c'est le jeune Johan Bakayoko qui, après un récital sur le flanc droit, a offert le but du triplé à Big Rom', une nouvelle fois présent au bon endroit pour pousser le ballon au fond (83' 0-3).