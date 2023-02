Deux arrivées au sommet, un contre-la-montre par équipes, Remco Evenepoel a de quoi s’amuser sur l’UAE Tour

Après le Tour de San Juan, Remco Evenepoel sera au départ de l’UAE Tour pour poursuivre sa préparation en vue du Tour d’Italie. Le Belge aura l’occasion de se tester puisqu’il y aura deux arrivées au sommet.

L’UAE Tour débutera ce lundi par une étape plate entre le château d’Al Dhafra et Al Mirfa. Au programme, 151 km avec deux sprints intermédiaires et un premier maillot de leader qui devrait se disputer entre les hommes les plus rapides du peloton.

La première occasion de briller pour Remco Evenepoel se présentera dès la deuxième étape et un contre-la-montre par équipes de 17km sur le Port Khalifa où il faudra faire parler la cohésion d'équipe et la puissance puisque la route sera toute plate.

Les premières pentes de cet UAE Tour seront sur la troisième étape. 185km entre Umbrella Beach Al Fujairah et Jebel Jais avec une arrivée au sommet. La route va s’élever à deux reprises dans la première partie de l’étape mais c’est bien la montée finale qui va faire la différence. La montée vers Jabel Jais est d’ailleurs un col qui devrait convenir à Remco Evenepoel. 19km à 5,6% et deux petits passages au-dessus des 7%, la montée longue et roulante de Jebel Jais correspond parfaitement aux qualités du champion du monde.

Pour les quatrième, cinquième et sixième étapes, retour à un parcours tout plat et des probables arrivées au sprint. Des étapes lors desquelles il faudra rester concentré pour éviter les chutes mais qui ne devraient pas bouleverser le classement général.

La septième et dernière étape de l’UAE Tour devrait également en être le juge de paix. Si les 142 premiers kilomètres ne présentent aucune difficulté, la montée finale vers Jebel Hafeet devrait être le théâtre de la bagarre pour le classement général. Plus courte mais plus pentue que la montée vers Jebel Jais, l’arrivée au sommet de Jebel Hafeet pourrait faire la différence sur l’UAE Tour. Avec 6,8% sur 10,7km et un passage au-dessus des 10%, le profil de la montée a tout pour permettre de créer des différences.

A un peu moins de trois mois du début du Giro, Remco Evenepoel va commencer à monter dans les tours et son équipe Soudal – Quick Step a annoncé vouloir jouer les victoires d’étape et un bon classement général sur cet UAE Tour.