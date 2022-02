Deux arbres plantés place Chanoine Descamps à Namur, début du projet de végétalisation du centre-ville

Ces plantations ponctuelles consistent à dépaver et créer des fosses pour planter des arbres. Si elles ne concernent que des places et des rues en dehors du périmètre d’extension du piétonnier, c’est parce que d’importants travaux y seront réalisés. "Pour le piétonnier, il y aura des travaux de façade à façade, on ne va pas planter maintenant pour retirer d’ici deux à trois ans. Au moment de la réalisation du piétonnier, on va le végétaliser via des plantations en fosses, des bacs, des structures et des végétalisations de façades" détaille l’échevine.

Cette végétalisation demande beaucoup d’autorisations et de réflexions. "Il faut tenir compte des impétrants, laisser un passage libre assez large pour les services de secours, on ne doit pas obstruer des angles de caméras de la police etc. C’est donc un processus qui prend du temps. Pour les deux arbres place Chanoine Descamps, il aura fallu une année pour concrétiser le projet. Un bureau d’étude spécialisé est mandaté pour repérer les lieux où on peut planter. Des données sur les îlots de chaleur seront également prises en compte". La végétalisation du centre-ville est une solution parmi d’autres à mettre en place pour lutter contre la hausse des températures en ville lors des épisodes de forte chaleur.