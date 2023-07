Deux ans de plus dans le Wolfpack : Pieter Serry, le capitaine de route, prolonge chez Soudal Quick-Step

La formation belge a annoncé ce lundi 31 juillet la prolongation de Pieter Serry. Dans la maison depuis 2013, le coureur longiligne sera donc au service de ses leaders deux années de plus. Reste à voir si Remco Evenepoel figurera toujours parmi ses protégés.

Quelques jours après l’annonce de la retraite de Dries Devenyns, les dirigeants de chez Soudal Quick-Step peuvent donc se satisfaire de conserver un capitaine de route. Polyvalent et surtout expérimenté, Serry est d’une aide précieuse sur les courses d’un jour mais également sur les Grands Tours. "Je suis très heureux de rester deux ans de plus dans l’équipe. J’y ai beaucoup de souvenirs dont la victoire de Remco à la Vuelta ; J’espère d’ailleurs pouvoir l’aider à gagner une autre course de trois semaines" abondait le coureur de 34 ans dans un communiqué de presse.

À commencer par le Tour d’Espagne fin du mois prochain.