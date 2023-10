Deux ans après son décès, Aurélie Pons rend hommage à son père avec tendresse

En octobre 2021, Aurélie Pons, actrice dans Ici Tout Commence diffusé quotidiennement sur La Une, a perdu son père de manière tragique et soudaine. Aujourd’hui, elle a décidé de lui rendre hommage à nouveau en partageant une photo de son enfance et une capture d’écran d’un message touchant qu’il lui avait écrit.

Ce 12 octobre, la comédienne s’est exprimée sur le vide que laisse son père tout comme elle l’avait fait l’année dernière à travers des photos publiées sur son Instagram avec ces quelques mots : "2 ans, je t’aime ma vie". Malgré cette perte, elle n’a cessé de s’investir dans sa carrière, avec des rôles marquants comme celui de Salomé dans Ici Tout Commence, son passage dans Danse avec les stars ou encore son rôle dans Champion aux côtés de Kendji Girac.

De ses débuts dans les concours de beauté et dans le mannequinant jusqu’à son succès télévisuel, son père l’a toujours soutenue et n’a cessé de l’encourager. Elle en témoignait d’ailleurs en partageant cet autre message qu’il lui avait envoyé : "Tu vas assurer comme une étoile brillante […] ou plutôt, comme l’étoile du Berger, Vénus qui est plus brillante." Aurélie Pons est ainsi une comédienne qui ne s’est pas laissée abattre et qui continue de briller à la télévision, honorant la mémoire de son père par sa force et sa persévérance.