Deux ans après les inondations, des commémorations en mode mineur en province de Liège

En juillet 2021, de terribles inondations touchaient la Wallonie, et notamment la province de Liège. Avec un bilan lourd: 39 victimes, des centaines de blessés, et quelque 100.000 sinistrés.

Dans la vallée de la Vesdre, deux ans plus tard, des traces sont encore visibles. Tous se souviennent, pourtant, très peu de commémorations sont planifiées. Certaines communes fortement touchées ont tout de même décidé de ne pas passer cette date sous silence.

C'est notamment le cas à Chaudfontaine, où la commune a imaginé une exposition, conçue à la fois pour se souvenir des événements, mais aussi pour se projeter vers l’avenir. Intitulée "L'au-delà des eaux", l'exposition propose un parcours sonore et visuel dans un espace habité par des créations picturales, plastiques, photographiques, électro-acoustiques, littéraires et documentaires sur le passé et le futur de la vallée.

"L'au-delà des eaux" sera visible dès le 15 juillet à Source O Rama, bâtiment symbolique au cœur de Chaudfontaine qui porte encore aujourd’hui en ses murs la trace des inondations.

Écoutez à ce propos Claire Blach, sinistrée et scénographe de l'exposition.