Deux ans après le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, la vie des femmes est devenue un long cortège d’interdictions et de restrictions

Plus d’accès au travail pour les femmes afghanes mais aussi plus le droit à l’éducation. Les femmes sont exclues de l’école après la sixième primaire. Malgré les promesses données au départ par les talibans, les droits des femmes et des filles se sont progressivement dégradés.

"Quand les talibans ont interdit l’université aux filles et annoncé qu’elles ne pouvaient plus poursuivre les études, je me sentais tellement bouleversée, jour après jour, ma santé mentale s’est détériorée.

J’étais tellement déprimée que j’ai décidé de voir un psychiatre. J’avais l’impression d’être un oiseau en cage, qui a perdu toute joie de vivre", témoigne une jeune femme de 19 ans.



Coupé de toute aide internationale, le pays s’enfonce dans une crise économique, subie par les familles. Alors, partir est souvent la dernière option. Mais ce n’est pas toujours possible de partir, et encore moins d’atteindre le pays de son choix. En ce mois d’août, des dizaines de milliers d’Afghans sont coincés au Pakistan dans l’attente d’un visa pour les Etats-Unis.