Deux albums jeunesse autour des animaux de compagnie à découvrir en famille

Dans sa chronique Outside, Caroline Veyt nous invite à nous installer dans notre canapé pour découvrir deux beaux albums qui sont sortis aux éditions Mijade, qui ont en commun d’aborder la thématique familiale des animaux.

Je peux avoir un petit chat ?

Le premier s’adresse aux petits à partir de 3 ans. Il s’intitule Je peux avoir un petit chat ? de Céline Claire et Sébastien Chebret.

On y découvre un petit garçon tout mignon qui arrive chez sa maman avec un petit chat dans les bras et la maman – dont on ne découvrira jamais le visage – lui dit non, parce que c’est vraiment trop bruyant.

Mais le petit garçon ne se désespère pas et il arrive évidemment avec… un adorable petit chien ! Mais là encore, c’est non, parce qu’un chien, c’est vraiment trop remuant.

Alors il va convoquer toute l’arche de Noé pour tenter d’obtenir le "oui" tant attendu de sa maman, mais il ramène des animaux de plus en plus sales, encombrants ou totalement inadaptés à la maison.

Et puis… le chat va faire quelque chose qui va faire fuir tous les autres animaux qui s’étaient entassés dans le salon. Une libération pour la maman qui avait dû monter sur une chaise, voire sur le cou d’un animal pour échapper aux autres et… vous vous en doutez… le geste de bravoure du chat lui vaudra très certainement de rester à la maison.

C’est tout simple, très joli et cela permettra aux petits, au-delà de l’histoire, de revoir les noms de ces différents animaux.

Ma famille déconnectée

Un album d’Amélie Javaux et Annick Masson qui s’adresse aux enfants un peu plus grands mais aussi à toute la famille.

On est dans une chouette famille, papa, maman, trois enfants, une chouette mamy. Et un jour arrive dans ce foyer un petit cocker qui répond au doux nom de Cookie, parce qu’il est vraiment à croquer (c’est lui qui le dit).

Et Cookie est très chanceux parce que comme il y a trois enfants, il fait trois balades par jour – c’est vraiment une famille modèle -, il reçoit trois fois des câlins, trois fois des croquettes, etc.

Et puis un jour, la super Mamy arrive à la maison avec plein de cadeaux pour la famille, des cadeaux très attendus, à savoir des tablettes, smartphones et autres objets connectés.

C’est la fête pour les enfants – et même pour les parents qui ont reçu leur part aussi – mais pour Cookie, c’est l’horreur, parce que depuis qu’ils ont leurs objets connectés, ils ne s’intéressent plus du tout à lui. Personne. Alors il s’ennuie, il cherche à attirer leur attention. Mais ça ne marche pas. Ils sont totalement hypnotisés par leurs écrans. Alors il ne voit plus qu’une solution : quitter la maison. Au moins il saura s’ils tiennent à lui ou pas…

Je ne vais pas tout vous dévoiler mais ça finit bien et ça remet les objets connectés à leur place !