Deux "aérobus" à destination de l’aéroport de Charleroi

Et si on laissait sa voiture au garage avant de se rendre à l’aéroport de Charleroi ? Pourquoi ne pas privilégier les transports en commun ? Dès aujourd’hui deux nouvelles lignes TEC voient le jour. Elles relient les gares de Luttre et de Fleurus à l’aéroport carolo.

Il suffira d’un quart d’heure pour rejoindre l’aéroport depuis la gare de Fleurus. Un peu plus depuis Luttre. Le projet de ces deux nouvelles liaisons date de plusieurs années. Il a vu le jour progressivement après l’abandon, côté wallon, de l’ambition de construire une gare directement sur le site de l’aéroport.

Il existe déjà des compagnies de bus privé qui propose des trajets depuis les grandes gares belges vers l’aéroport de Charleroi. Elisa Roux, porte-parole de la SNCB explique ce qui, selon elle, les avantages de la nouvelle offre des transports en commun public : "tout dépend évidemment de la gare de départ. Mais pour prendre un exemple, si on part d’Ottignies jusqu’à Fleurus, le billet est à 4,90 euros en plein tarif. L’offre combinée train et bus sera à un peu moins de 11 euros". Par ailleurs, les nouveaux bus circuleront exclusivement en site propre. Il n’y a donc en théorie aucun retard à craindre.

En alliant leurs forces, le TEC et la SNCB veulent étendre leurs champs d’action, comme l’explique Laurent Blanchard, directeur exécutif du TEC Charleroi : "à Charleroi-Central, on aura des voyageurs qui viennent de Mons, de Tournai, de Namur ou de Liège. Sur Fleurus, ce seront les voyageurs en provenance de Leuven, d’Ottignies, de Louvain-la-Neuve. Enfin depuis la gare de Luttre pourront arriver les voyageurs venant de Malines, Anvers, Bruxelles… Donc, avec ces trois gares, on élargit vraiment la zone de chalandise".

Pourquoi avoir renoncé à construire une gare directement à l’aéroport. C’est le ministre wallon en charge des aéroports, Adrien Dolimont qui rappelle la raison : "pour des raisons évidentes de budget. L’investissement n’aurait pas été rentable. Il faut aujourd’hui de la sobriété publique. La solution offerte aujourd’hui apparaît idéale pour les raisons de transition verte dans laquelle il faut aller".

Alternative aussi : parquer sa voiture non pas dans les parkings de l’aéroport mais dans les parkings des gares avant de prendre le bus pour rejoindre l’aéroport. Plus intéressant financièrement ? À vous de faire le calcul. Les tarifs des parkings SNCB se trouvent sur le site internet de la société des chemins de fer.