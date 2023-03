Deux acteurs de "Ici tout commence" officialisent leur couple

Le sujet semblait donc définitivement clos, jusqu’à ce qu’une photo publiée ce vendredi 24 mars par Claire Romain sur son compte Instagram ne vienne finalement donner raison aux internautes. On y voit en effet les deux acteurs enlacés dans les rues de Paris, Claire Romain déposant un baiser sur la joue de Thomas Da Costa tandis que ce dernier brandit son smartphone pour saisir l’instant.

En partageant avec ses abonnés ce moment de tendresse, Claire Romain officialise dès lors sa relation naissante avec Thomas Da Costa, et comme on pouvait s’y attendre, la nouvelle a ravi les fans de la série. Entre autres réactions, on peut lire sous le post de la jeune femme : "magnifique photo", " enfin ils officialisent ", " quel beau couple ", etc. Des commentaires que l’actrice a d’ailleurs tous trois liké, confirmant de ce fait être en couple avec son partenaire de jeu.