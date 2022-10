Deux accidents impliquant des camions sur l’E40 vers Aix et vers Bruxelles

Deux accidents impliquant trois véhicules se sont produits sur l’E40 vers 12h20 :

Update 15h59 Les conséquences de l'accident en direction de Bruxelles est terminé, les files se résorbent.

- Le premier à hauteur de Herstal (BK 97.0) vers l’Allemagne : un camion a percuté le rail de sécurité. La partie avant du camion a quitté la chaussée pour se retrouver au-delà de la barrière anti bruit.

La bande d’arrêt d’urgence et la bande de droite sont neutralisées en direction d’Aix-la-Chapelle provoquant 11 km de files dans lesquelles vous perdez 1h35 .

Le second s'est produit dans l'autre sens à hauteur de Barchon (BK 99.7) vers Bruxelles : Il s'agit d'un accident concernant un camion et une camionnette.

Il semblerait que l’accident ait été provoqué par la perte de contrôle de la remorque ; celle-ci s’est retrouvée sur la bande du milieu.

Le camion quant à lui se trouve maintenant en bande d’arrêt d’urgence.

On relève d’importantes files depuis Herve sur 7 km dans lesquelles vous perdez 30 min en direction de la capitale.)