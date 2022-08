dEUS : un nouvel album en 2023 !

dEUS a également sorti le film Confessions to dEUS, qui suit le groupe et son entourage lors de leur tournée 2019 à travers divers pays européens : les Pays-Bas, la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Angleterre, l’Irlande, le Portugal, l’Italie, la Suisse, l’Autriche, l’Espagne, la Pologne, le Danemark et la Grèce à la recherche de témoignages de leurs fans portant sur les moments notables de leurs vies et le lien qu’ils font entre ceux-ci et la musique du groupe.